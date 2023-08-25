В Хабаровском крае ДГК ведет подготовку энергообъектов к работе в зимний период Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Константин Ильковский на расширенном заседании правительства Хабаровского края доложил о ходе подготовки объектов энергетики к очередному осенне-зимнему периоду.

Он отметил, что в 2023 году на электростанциях региона запланировано 33 крупных и средних ремонта, что на 15 больше, чем в прошлом году. По состоянию на август отремонтировано 15 единиц оборудования.

Также энергетики заменят 15,5 километра трубопроводов в городах Хабаровского края. В рамках собственной производственной программы дополнительно проводится укладка двух километров теплосетей в Хабаровские и одного километра трубопровода в Амурске.

Большое внимание электростанции уделяют созданию необходимого запаса топлива. Сейчас уголь и мазут регулярно поставляют на склады предприятий.

- Ремонтная кампания на объектах ДГК идет в соответствии с ранее установленными планами и графиками. В этом году количество нештатных ситуаций на 40,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наша задача - вовремя завершить все работы на оборудовании и обеспечить надежное прохождение отопительного сезона, - сказал генеральный директор АО «ДГК» Константин Ильковский.

Также в ходе расширенного совещания затронули вопросы газификации. Сегодня доля газа в топливном балансе предприятий АО «ДГК» на Дальнем Востоке составляет 46 процентов. К 2030 году она должна составить 93%. Использование голубого топлива позволит наладить качественно новую экономику предприятий, а также снизить воздействие на окружающую среду. Для развития этого направления необходима реконструкция существующей газотранспортной инфраструктуры, ускорение геолого-разведочных работ и вовлечение в эксплуатацию новых месторождений на шельфе острова Сахалин. Вопрос требует детальной проработки и комплексных решений.

Константин Ильковский отметил, что на изолированных территориях (Охотск, Николаевск-на-Амуре и другие), где в качестве топлива для выработки электроэнергии используется дорогостоящее дизельное топливо, и себестоимость 1 квт.ч составляет 50 рублей, необходимо строить линии электропередач, соединяя их с единой энергосистемой России, что обеспечит стремительное развитие территорий. Также можно рассматривать строительство объектов зеленой энергетики в этих населенных пунктах.