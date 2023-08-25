Проект школьницы из Амурска выиграл два гранта Фото: администрация Амурского района

Ученица амурской школы №5 Салова Анастасия приняла участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Амур». Ее проект одержал сразу две победы: одну в конкурсе «Росмолодежь. Гранты», вторую – в конкурсе от компании «Амур Минералс». Она получила денежные призы в размере 43 и 50 тысяч рублей.

- Во время защиты проекта я не переживала и была уверена, что выиграю грант, однако была очень удивлена, когда получила сразу два гранта, - рассказывает Анастасия.

Проект школьницы под названием «Неожиданная встреча» предполагает создание диорамы с интересным сюжетом на тему Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. На ее основе будут разработаны обучающие лекции. В будущем диорама будет помещена в музей с использованием аудиогида.

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