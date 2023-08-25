Разглядел батут в машине: прыжки на иномарке устроил посреди ночи хабаровчанин

Житель Хабаровска умышленно повредил чужой автомобиль Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На запись камеры наблюдения, установленной в одном из дворов Хабаровска, попал странный случай. Видно, как мужчина залез на иномарку и начал прыгать на ней, как на батуте. Слезая, он оступился и упал. Несколько секунд посидев на земле, хулиган поднялся и быстро скрылся из кадра.

Видео опубликовали в одном из городских пабликов. Автор не указывает, в каком районе города это произошло и какого числа. Сообщается только, что владелец машины уже ищет прыгуна.

Ранее в Сеть попало другое, более жестокое видео. Толпа била и пинала мужчину, который неподвижно лежал на дороге. Позже выяснилось, что пострадавшего увезли в больницу, откуда он сбежал.

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