Ярмарку выходного дня отменили в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярмарка выходного дня работает у арены «Ерофей» по субботам и воскресеньям в течение всего теплого сезона. Каждый выходной здесь собираются сотни жителей, чтобы купить натуральную фермерскую продукцию от местных производителей. Однако сделать это в грядущую субботу, 26 августа, не получится. В этот день ярмарка работать не будет.

- 26 августа ярмарка не будет работать, но уже 27 числа она пройдет в штатном режиме. В воскресенье можно будет приобрести традиционную ярмарочную продукцию: картофель, овощи, свежую зелень, мед, мясные, рыбные деликатесы, молочную продукцию, квас, а также сыры и арбузы, - рассказали в краевом минсельхозе.

В субботу ярмарка не будет работать из-за фестиваля «Рок над Амуром», который начнется в 14:00 на площадке возле арены «Ерофей».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.