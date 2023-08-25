Самое интересное начнется после заката: какие фильмы выбрать жителям Хабаровского края в «Ночь кино»?

Фото: ПАО «Ростелеком»

27 августа в России отмечают День российского кино. По традиции с вечера 26 числа на территории всей страны развернется масштабная акция «Ночь кино». Во всех городах на открытых и закрытых площадках будут организованы бесплатные показы фильмов. Для тех, кто не сможет принять участие в проекте, «Ростелеком» подготовил список популярных фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink.

Рейтинг был составлен на основе предпочтений хабаровских киноманов за первое полугодие 2023 года.

В категории «Кино» главным хитом стал фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (6+). За первые полгода на Wink семейная кинолента «с ароматом апельсинов» собрала рекордное количество просмотров. К слову сказать, организаторы кинематографической ночи тоже включили эту картину в список показов.

На втором месте по запросам сиквел российской комедии «Непослушник 2» (12+). На третьей позиции английский триллер «Вышка» (18+). Остросюжетный боевик «Крушение» (18+), снятый по одноименному роману британского писателя Чарльза Камминга, закрепился на четвертой ступеньке хит-парада. И замкнула пятерку лидеров отечественная военно-историческая драма «Праведник» (12+).

- Действительно, фильм «Чебурашка» такой добрый и теплый, что мы вместе с дочерью смотрели его уже раза три. Wink дает возможность ставить видео на паузу и возвращаться к просмотру в любое удобное время. Не представляете, насколько это удобно, особенно, когда у тебя дети, - поделилась абонент компании «Ростелеком» Светлана Мурзинова.

В категории «Телесериалы» триумфальным стал российский детективный проект, основанный на реальных событиях, «Фишер» (18+). Следом идет еще один тру-крайм - пронизывающий триллер «Мерзлая земля» (18+). На третьем месте новая экранизация истории о советских контрразведчиках, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» - драма «Операция «Неман» (16+). Также приморские зрители высоко оценили турецкую мелодраму 2020 года «Постучись в мою дверь» (18+). Картина вышла на четвертое место в рейтинге. В первой пятерке оказалась и российская премьера - психологическая драма «Балет» (18+). При этом интерес к закулисным интригам сериала рос на протяжении всего первого полугодия, и по результатам просмотров в июне - картина возглавила зрительский рейтинг.

- «Ночные киноманы» - как раз про нас. Мы любим вечером отдохнуть за хорошим сериалом, когда не нужно куда-то вставать и бежать. Погрузиться в сюжет на любимом мягком диване, в свободной домашней одежде, облокотившись друг на друга - это то, что дает нам видеосервис Wink. Поэтому «Ночь кино» мы проведем дома и выберем что-то из коллекции онлайн-кинотеатра, в котором, кстати, полно бесплатных фильмов, - рассказала супружеская пара Тамара и Андрей Скопенко.

Среди предложений анимационного жанра у приморцев в лидерах работы отечественного производства: «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+), детская полнометражка «Три кота и море приключений» (0+) и специальная серия «Три кота. Новогодняя мелодия» (0+). На четвертом месте полный метр - «Барбоскины Team» (0+), а на пятом - американский мультфильм 2017 года «Босс-молокосос» (6+).

Кстати, пользователи домашнего интернета от «Ростелекома» могут оплачивать кино и сериалы баллами программы «Бонус». Для конвертации баллов в кино клиентам Wink в личном кабинете видеосервиса нужно открыть подраздел «Бонусные программы» и выбрать «Ростелеком Бонус». Затем ввести номер мобильного телефона и указать четырехзначный код подтверждения из СМС.

Акция «Ночь кино» впервые прошла в 2016 году, ее организовали Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В этом году «Ночь кино» пройдет в России уже в восьмой раз.

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