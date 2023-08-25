Сильные ливни пройдут в Хабаровском крае 26 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители региона уже могут ощутить влияние осени. Она наступит уже на следующей неделе, и последние летние деньки будут овеяны прохладой. Синоптики Хабаровского края объявили штормовое предупреждение на субботу, 26 августа. Опасные метеоявления ожидаются в южных и центральных районах региона. Там пройдут сильные дожди и ливни.

В столице региона станет прохладней: после 30-градусной жары температура снизится на несколько градусов. Так, ночью будет до 18 градусов тепла, а днем - всего до 21. Ветер северо-восточный, до 14 метров в секунду. Пройдет дождь.

Сильные осадки ожидаются местами в южных районах. Ночью столбик термометра поднимется до 13-18 градусов, днем - 19-24. Ветер ожидается с севера до 14 метров в секунду.

В центре Хабаровского края - сильный дождь. Ветер северо-восточный, до 10 метров в секунду, местами усилится в два раза.

На севере местами небольшой дождь, а местами - ливень. Существенных осадков не ожидается только в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. Ночью уровень ртутного столба поднимется до 15 градусов, днем - до 22. Ветер северных направлений усилится до 10 метров в секунду.

МЧС просит жителей региона быть внимательней. При ухудшении погоды есть риск возникновения аварий на сетях, а при сильном ветре - обрушения конструкций, рекламных щитов и веток деревьев.

В некоторых районах объявлено штормовое предупреждение