Контракт расторгнем: в Биробиджане люди жалуются на перевозчицу

Бесконтактная оплата заработала почти во всех автобусах Биробиджана Фото: администрация Биробиджана

С одним предпринимателем у мэрии не получается найти общий язык

В Биробиджане по сей день идут разговоры о внедрении бесконтактной оплаты в общественном транспорте. Ее планировали ввести еще месяц назад, но с подключением возникли проблемы. В каких-то автобусах картой можно расплатиться уже сейчас, а где-то это можно сделать только с начала осени.

Но без проблем не обошлось. С одной из перевозчиков договориться непросто.

- Есть проблема с предпринимателем И. Д. Слободчук, которая обслуживает несколько маршрутов в нашем городе. От нее так и не получена информация, будут ли вообще, и когда планируют внедрить систему. Кроме того, к работе этого перевозчика поступает много претензий от горожан: график не выдерживается, а порой автобусы могут и вовсе не выйти на линию, - рассказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Сейчас с ней вопрос решается. Скорей всего, контракт расторгнут, а маршруты передадут другим перевозчикам, ведь с первого числа работа должна начаться.

Сейчас бесконтактная оплата действует на этих маршрутах:

- Маршрут № 6 «поселок Партизанский – Широкая»

- Маршрут № 11А «Осенняя - Рынок – Поворот»

- Маршрут № 4-10 «Автовокзал – поселок Кирпичики – поселок Лукашова – поселок Швейный - поселок Кирпичики – поселок Амурский – Автовокзал»

- Маршрут № 7 «Дачный поселок 13 км – Широкая»

- Маршрут № 7Д «Бумагина - Дачный поселок 13 км»

- Маршрут № 22 «поселок Тукалевский - Вокзал - Осенняя - Дом быта»

- Маршрут № 12 «Невская - Вокзал - Набережная – Шалаева»

- Маршрут № 20 «поселок Августовский - Вокзал – Широкая»

- Маршрут № 1 «Сопка - Рынок – Широкая»

- Маршрут № 1а «Сопка – Бумагина»

- Маршрут № 5 «поселок Мясокомбинат - Вокзал – Бумагина»

На маршруте №18 «Парковая - Вокзал – Поворот» картой можно будет расплатиться до конца лета, договор сейчас на стадии заключения.

Система заработает с 1 сентября:

- Маршрут № 2 «Медгородок - Вокзал – УМР»

- Маршрут № 3 «Биробиджан-2 – Автовокзал»

- Маршрут № 30 «Парковая - Проспект – Широкая»

- Маршрут № 9 «Биробиджан-2 – ДСМ»

- Маршрут № 12а «Невская - Рынок - Набережная – Шалаева»

- Маршрут № 31 «Широкая - Вокзал – Шалаева»

- Маршрут № 32 «Мирная - Проспект - Набережная - Дом быта»

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