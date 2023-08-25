Специалисты ответили на вопросы предпринимателей Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Первый замминистра экономического развития Валентина Филоненко и директор центра «Мой бизнес» Екатерина Чабан ответили на вопросы предпринимателей в прямом эфире. Трансляция прошла 25 августа в социальных сетях правительства региона. Они обсудили меры поддержки и поговорили про Дальневосточный форум предпринимателей.

Форум будет выстроен по трекам на актуальные темы. Ключевыми спикерами станут губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Александр Калинин, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Также ждут делегации из Беларуси и Могилевской области.

Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте дальневосточной-форум.рф. Его создали в этом году, и работать там очень просто. Регистрация нужна, чтобы получить бейдж участника, а также работать в личном кабинете и выбирать наиболее интересные площадки. К слову, это все абсолютно бесплатно.

Между тем у предпринимателей были и вопросы. Например, один из них спросил о льготах для молодых бизнесменов и возможность получить их самозанятому.

- Льгот на сегодняшний день очень много и для молодых предпринимателей, и для тех, кто давно работает на рынке. Для молодых предпринимателей уже второй год работает грантовая поддержка. С 7 августа до середины октября будут приниматься заявки в комитете по молодежной политике. Молодые предприниматели до 25 лет могут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей на развитие собственного дела, - рассказала Екатерина Чабан.

После этого предприниматели могут оформить микрозаймы в Фонде поддержки малого предпринимательства и претендовать на гранты от Росмолодежи.

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