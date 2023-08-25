Резко потемнело: хабаровчан задержали за кражу электрического кабеля

Молодые парни выкопали ночью кабель Хабаровска Фото: УМВД Хабаровского края

Патрульный экипаж в Хабаровске задержал двоих парней. Их подозревают в краже электрического кабеля. Ночью полицейские получили сообщение: на транспортной развязке Матвеевского шоссе и обхода краевой столицы резко погасли фонари. А за несколько минут до этого хабаровчане видели парней, которые что-то выкапывали из земли.

- В лесополосе полицейские увидели мужчин, которые несли тяжелые сумки и мешок. Заметив служебный автомобиль, они бросили груз и попытались уйти через рощу и болото, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Совсем скоро полиция задержала подозреваемых: это 24-летние жители Матвеевки и Чистополья. Они резко бросили свои сумки, в которых лежало около 100 метров отрезков кабеля. Представитель собственника, который пришел на место, оценил ущерб в 190 тысяч рублей.

Также у молодых людей нашли специальные инструменты для резки кабеля, лопату, набор гаечных ключей, шуруповерт и другие предметы.

Заведено уголовное дело. Парням грозит до пяти лет колонии. Пока полиция проверяет, совершали ли они другие преступления.

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