На ужин – деликатесы: в Хабаровском крае поймали браконьеров

Молодые парни из Хабаровского края наловили краба на 100 тысяч рублей Фото: УМВД Хабаровского края

В Хабаровском крае завели уголовное дело на двух товарищей 19 и 22 лет. Парни, к слову, с криминальным прошлым, совершили очередное преступление. На этот раз их подозревают в незаконной рыбалке.

В полиции рассказали, что старший приятель привлекался за угон, младший – за имущественное преступление. На этот раз друзья из поселка Охотский решили вкусно поужинать и отправились на тихую охоту.

- Двое злоумышленников, действуя группой лиц по предварительному сговору, в 500 метрах восточнее устьевой части реки Кухтуй незаконно осуществили добычу рыбы лососевых видов в количестве восьми штук и 12 особей краба волосатого четырехугольного. Ущерб Российской Федерации составил свыше 111 тысяч рублей. Выловленные водные биологические ресурсы они планировали использовать для личного потребления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Краб, рыба, моторная лодка и орудия лова сейчас находятся на ответственном хранении. Парни – под обязательством о явке. Их ждет до пяти лет колонии.

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