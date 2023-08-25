Дополнительные рейсы в Аян запустили в Хабаровске Фото: ХабАвиа

Жители Хабаровска, которые хотели срочно улететь в Аян, но не успели купить билеты, смогут это сделать 27 августа. На этот день «Хабаровские авиалинии» запустили дополнительные рейсы. Продажа билетов уже началась. Купить их, правда, можно только в кассах, на сайте авиакомпании это сделать не получится.

- Дополнительные субсидируемые рейсы открыты по просьбе администрации Аяно-Майского района в связи с повышенным спросом на авиаперевозки в летний сезон, - рассказали представители авиакомпании.

Купить можно и льготные билеты по возрасту за половину стоимости или за 4,5 тысячи рублей по программе субсидированных перелетов для северных районов.

Из Хабаровска самолет вылетает в 10:30, в Аяне он приземляется в 14 часов. Обратно вылетает через 40 минут. К слову, этот рейс с пересадкой в Николаевске – там он приземлится в 16:10 и взлетит в 16:50. В краевой столице пассажиры будут в семь часов вечера.

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