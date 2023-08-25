Известные блогеры приедут в Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край посетят известные блогеры и журналисты. Они приедут в регион в начале сентября во время автопробега «Открываем Дальний Восток». Он начнется 26 августа в Бурятии, а конечной точкой станет Приморский край. Участники посетят пять регионов ДФО и познакомятся с их развитием, а потом расскажут об этом всей стране.

- Как сказал Владимир Путин, Дальний Восток - это приоритет на весь XXI век. Мы видим, как территория трансформируется, появляются новые социальные объекты, новые предприятия, реализуются большие инвестиционные проекты, запускаются новые образовательные программы и начинают строиться кампусы мирового уровня. За 10 лет территория позитивно трансформировалась. Вот это все нужно показать, - сказал исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

Во время автопробега участники посетят основные ТОР, Свободный порт, а также туристические достопримечательности. Они пообщаются с участниками «Дальневосточного гектара» и «Дальневосточной ипотеки», а также с переселенцами по программам трудовой мобильности.

В регионе участники посетят Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В их программе - горнолыжный комплекс «Холдоми», а также предприятия, где производят комплектующие для насосно-компрессорного оборудования, пластиковую упаковку, строительные материалы, багги, а также индустриальный парк «Авангард» и международный аэропорт Хабаровск.

По итогам они расскажут в своих СМИ и блогах о развитии региона и перспективах для жизни и работы в нем. Прочитать их материалы можно по хештегу #открываемдальний, на канале КРДВ и в «Комсомольской правде».

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