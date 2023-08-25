Стартовал Всероссийский конкурс СМИ «Культура слова» - 2023, учрежденный Минкультуры России

Фото тематическое Фото: Александр РОГОЗА

Министерство культуры Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс для журналистов, блогеров и сотрудников региональных пресс-служб «Культура слова», освещающих мероприятия Национального проекта «Культура».

Проект проводится с целью популяризации нацпроекта, информирования о его результатах и распространения лучшего опыта освещения его реализации. Мероприятие также направлено на повышение значимости профессии работника культуры в России, развитие профессиональной культурной коммуникации, а также поддержку и поощрение СМИ, работа которых способствует популяризации отечественной культуры.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября 2023 года на официальном сайте kulturaslova.ru. Участвовать в ежегодном конкурсе по освещению реализации национального проекта «Культура» могут как журналисты и блогеры, так и сетевые медиапроекты и региональные пресс-службы. К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в СМИ или социальных медиа с 15 сентября 2022 года по 25 сентября 2023 года.

Конкурсанты смогут побороться за лидерство в номинациях «Лучшее интервью», «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в онлайн-издании», «Лучший радиовыпуск». Кроме того, в 2023 году конкурсные направления дополнят номинации «Лучшая публикация в социальных медиа», объединяющая текстовые и видеопосты, а также «Лучший PR-проект в государственной сфере», которая определит наиболее успешные практики и инструменты продвижения органов государственной власти.

Жюри оценит представленные работы, учитывая их актуальность, достоверность, а также оригинальность подачи информации. Материалы должны соответствовать тематике основных направлений реализации нацпроекта «Культура».

Помимо этого, один из участников будет удостоен специальной премии министра культуры Российской Федерации. Дипломы и памятные призы будут вручены победителям осенью 2023 года в Москве на торжественной церемонии награждения.

Узнать больше и ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте kulturaslova.ru.

СПРАВОЧНО

Всероссийский конкурс СМИ «Культура слова» учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2020 году. Он проводится с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения реализации национального проекта «Культура». Также конкурс направлен на поддержку и поощрение СМИ, которые занимаются популяризацией отечественной культуры, на повышение значимости профессии работника культуры в России и развитие профессиональной культурной коммуникации.

В 2022 году на участие в конкурсе была подана 591 работа от авторов из 75 регионов страны.