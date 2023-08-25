Три соглашения подписало минтуризма Хабаровского края на туристическом форуме Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит туристический форум «Открой Дальний Восток». В нем принимают участие больше 500 представителей органов власти, туристической отрасли и бизнеса. Они обсуждают развитие путешествий и гостеприимства. И уже есть предварительные результаты: регион подписал соглашения с несколькими компаниями: ООО «Амакс» (торговая марка AMAKS Hotels& Resorts), региональным отделением «Деловой России», а также Дальневосточной государственной академией физкультуры. Благодаря договоренностям получится реализовать интересные проекты.

- ООО «Амакс» имеет огромный опыт в индустрии гостеприимства. Подписанное соглашение поможет создать новые и эффективные решения в сфере сервиса и подготовки туристских кадров. С академией мы повышаем безопасность услуг и готовим инструкторов-проводников, а совместная работа с отделением «Деловой России» будет способствовать привлечению в регион как внутреннего, так и международного туриста, - сказала министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Также на одной из сессий обсудили возобновление обмена туристами с Китаем. В ней приняли участие не только российские специалисты, но и мэр приграничного Фуюаня Фань Цзитао и генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян. Они подтвердили, что китайцы тоже соскучились по России. Но говорить о полноценном возвращении в допандемийные времена пока рано.

Обсудили специалисты и тренды путешествий по стране, и промышленный туризм.

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