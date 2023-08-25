Пытались обокрасть жителей Нижнего Новгорода: в Хабаровске поймали дроппера

Молодого дроппера осудят в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В краевой столице приговор суда выслушает 20-летний молодой человек. Он – дроппер, и он помогал другим преступникам похищать чужие деньги с банковских карт. На парня завели уголовное дело.

- В мае этого года обвиняемый за денежное вознаграждение открыл в кредитной организации счет с банковской картой, которую сбыл за тысячу рублей неустановленному лицу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В итоге кто-то, чьи личности полиция пока не установила, попытались украсть у жительницы Нижнего Новгорода 95 тысяч рублей. Для этого они использовали банковскую карту, которую купили у посредника.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. Ему грозит шесть лет колонии. Какое наказание ждет неудавшихся похитителей, не сообщается. Полиция ищет этих людей.

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