Жителя Хабаровского края не пустили в суд из-за гвоздя в кармане Фото: приставы Хабаровска

В суде района имени Лазо поймали мужчину. Он пришел на заседание в качестве свидетеля, но его туда не пустили. Оказалось, что в его кармане лежал предмет, проносить который он не имеет права.

- Мужчина прибыл на судебное заседание в качестве свидетеля. На вопрос судебного пристава о наличии при себе предметов, представляющих угрозу безопасности окружающих, гражданин ответил, что таковых не имеет, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Пристав, который проверял посетителей, достал металлоискатель и обследовал свидетеля. Оказалось, что в кармане у него все же лежал запрещенный предмет. Это был гвоздь.

На вопрос специалиста, что делал инструмент в кармане, мужчина не ответил. Не смог он также сказать и для чего он взял его с собой.

Против мужчины составили административный протокол за неисполнение распоряжения пристава. Жителю района грозит штраф от 500 до тысячи рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.