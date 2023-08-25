Число лесных пожаров снизилось до шести в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае 25 августа тушат шесть лесных пожаров. Обстановка в регионе значительно улучшилась – за две недели площадь возгораний сократилась в десятки раз. Пламя сейчас занимает 895 гектаров. действуют пожары только в двух районах.

- Даже в начале этой недели площадь возгораний составляла порядка 2, 1 тысячи гектаров, а сейчас намного меньше. Пожары удается тушить благодаря слаженной работе формирований, но погода тоже помогает. За прошедшие два дня ликвидировано три очага на общей площади порядка 1, 5 тысячи гектаров, – рассказал замминистра лесного хозяйства края Константин Кузнецов.

По его словам, на севре пожаров больше нет. Сейчас пламя полыхает в Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Их тушат четыре наземные группировки, привлечены дополнительные парашютисты-десантники. С огнем борются 185 человек, 18 единиц техники и три воздушных судна. До сих пор работают специалисты из других регионов. Городам, селам и объектам экономики ничего не угрожает.

С начала сезона было зарегистрировано больше семи сотен возгораний. Режим ЧС пока продолжает действовать. Нарушителям грозят крупные штрафы – до двух миллионов рублей.

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