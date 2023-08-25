Не доехал: хабаровский курьер обокрал клиентку

Курьер из Хабаровска украл чужой ноутбук Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске задержали мужчину, который работал курьером и обокрал клиентку. Он стащил у пенсионерки ноутбук.

Женщина обратилась в сервис с просьбой отремонтировать компьютер. Ноутбук 67-летней пенсионерки стоил 30 тысяч рублей. Специалисты его починили и отправили технику доставкой до квартиры. Правда, ее хабаровчанка не дождалась.

- Когда ремонтные работы были завершены, работник компании передал компьютер водителю для транспортировки клиенту. Однако потерпевшая свое имущество не получила, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники задержали подозреваемого – 29-летнего менеджера сервиса. У жителя Индустриального района это первый криминальный проступок. Он рассказал, что сдал компьютер в комиссионку, а деньги потратил на себя. Теперь ему грозит пять лет колонии – на него завели дело о краже.

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