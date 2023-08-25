Живого места нет: на Колыме мужчина в порыве злости изрезал приятеля

За убийство и покушение задержали иностранца в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 24 августа в Хасынском районе Колымы обнаружили ужасающую находку: тело 57-летнего мужчины, с головы до ног изрезанное. Раны были на лице, голове и туловище. Труп лежал в квартире по улице Ленина в поселке Талая.

Полиция задержала подозреваемого – 34-летнего мужчину. Оказалось, что он причастен и к другому преступлению: на бытовой почве сельчанин избил 36-летнего знакомого. Его увезли в больницу.

Следственный комитет завел два уголовных дела – за убийство и покушение на убийство двоих человек.

- Следствием и сотрудниками Хасынского ОМВД и УУР УМВД России по Магаданской области на причастность к совершению преступлений проверяется гражданин Республики Узбекистан 1989 года рождения, который совместно с потерпевшими распивал спиртные напитки в квартире, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

На место выехали оперативники и криминалисты. Она расследуют преступление.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.