Режим ЧС межрегионального уровня отменили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае сняли режим ЧС межрегионального уровня. В МЧС России 25 августа прошло заседание Правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его организовали по поручению главы министерства Александра Куренкова.

- На нем был рассмотрен вопрос о введении режима ЧС федерального уровня в Приморском крае. Эта мера позволит оперативно осуществить компенсационные выплаты населению. Ликвидировать последствия тайфуна и провести восстановительные работы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также обсудили снятие режима ЧС в Хабаровском крае и Якутии. Специалисты приняли решение, что обстановка налажена, и его можно отменить. По данным на утро 25 августа в регионе зарегистрировано шесть лесных пожаров, а их площадь не превышает тысячу гектаров. За прошедшие две недели этот показатель уменьшился в десятки раз. Огонь тушат около 200 человек, это, в том числе, и специалисты из других регионов.

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