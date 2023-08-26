СКР завел уголовное дело после стрельбы на автовокзале в Хабаровске

Один из проверяемых попробовал бежать, из-за чего сотрудники применили оружие Фото: Иван ВИСЛОВ

Следственный комитет выясняет обстоятельства стрельбы на автовокзале Хабаровска 24 августа. Правоохранительные органы проводили здесь рейд. Один из проверяемых попробовал бежать, из-за чего сотрудники применили оружие.

20-летний парень решил «смотаться» от силовиков на машине. Он прыгнул в авто и сбил двоих силовиков. Другие сотрудники открыли по машине огонь, беглец был ранен. Все пострадавшие в больнице. Подробнее можно прочитать, перейдя по ссылке.

Уголовное дело заведено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Парню грозит от 12 до 20 лет колонии. Следователи разбираются, почему задержанный решил бежать.

- Решается вопрос об избрании в отношении парня меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Получил пулю за попытку бежать: на автовокзале Хабаровска подстрелили человека, сбившего двоих силовиков

На автовокзале в Хабаровске со стрельбой задержали человека (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.