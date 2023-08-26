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НовостиПроисшествия25 августа 2023 23:03

СКР завел уголовное дело после стрельбы на автовокзале в Хабаровске

После стрельбы на автовокзале Хабаровска заведено уголовное дело
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Один из проверяемых попробовал бежать, из-за чего сотрудники применили оружие

Один из проверяемых попробовал бежать, из-за чего сотрудники применили оружие

Фото: Иван ВИСЛОВ

Следственный комитет выясняет обстоятельства стрельбы на автовокзале Хабаровска 24 августа. Правоохранительные органы проводили здесь рейд. Один из проверяемых попробовал бежать, из-за чего сотрудники применили оружие.

20-летний парень решил «смотаться» от силовиков на машине. Он прыгнул в авто и сбил двоих силовиков. Другие сотрудники открыли по машине огонь, беглец был ранен. Все пострадавшие в больнице. Подробнее можно прочитать, перейдя по ссылке.

Уголовное дело заведено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Парню грозит от 12 до 20 лет колонии. Следователи разбираются, почему задержанный решил бежать.

- Решается вопрос об избрании в отношении парня меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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