15 педагогов из Хабаровска получили ключи от служебных квартир

Лучших педагогов наградили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Лучших педагогов наградили в Хабаровске. 15 из них служебные квартиры и скоро отметят новоселье. В этом году число счастливчиков увеличилось - ранее ключи вручали десяти педагогам

В Хабаровске в сфере образования работают свыше 5000 педагогов. Более 10 тысяч из них - молодые специалисты. Для развития отрасли привлекается не только молодежь, но и направляются деньги на развитие самих учреждений и инфраструктуры.

- В этом году мы направили на подготовку школ, детских садов, учреждений дополнительного образования свыше 350 миллионов рублей. И это не только ремонты, но и покупку нового оборудования, мебели, компьютерной техники. Это новые футбольные поля, хоккейные коробки, беговые дорожки, площадки для воркаута, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Педагогам сообщили и о нововведениях. Теперь ученики старших классов будут углубленно изучать не менее двух предметов. Также будет расширен модуль «Черчение». С 1 сентября в школах начнет действовать единый стандарт образования. Это позволит решить вопрос качества обучения при переводе ученика в другое учреждение.

Помимо этого, в школах появятся театры и спортивные клубы. Будут работать советники директора по воспитательной работе. Занятия «Разговоры о важном» продолжатся, список тем создан. Школьники получат новые учебники, один из них - «История Дальнего Востока» для 5-9 классов.

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