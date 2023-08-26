Роковой обгон: жесткая авария на трассе Хабаровск-Комсомольск унесла жизнь человека

На трассе Хабаровск-Комсомольск разбились две машины. Фото: УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю

Смертельная авария произошла в Хабаровском крае 25 августа около 19:00. На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск разбились две машины. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Mazda Demio ехала из Комсомольска в сторону Хабаровска, за рулем был 34-летний водитель. Он включил левый поворотник и пошел на обгон впереди стоящей машины. Во время маневра водитель потерял управление и вылетел на встречку, где столкнулся с ММС Pajero.

- Водитель автомобиля Mazda скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и пассажиры ММС Pajero госпитализированы, - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными на дорогах. Важно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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