Северный завоз топлива идет в плановом режиме в Хабаровском крае

В 2023 году планируется завезти 32,7 тысячи тонн топлива. Фото: ООО «Межрайтопливо»

В Хабаровском крае продолжается северный завоз. В его рамках в удаленные районы региона поставляется топливо, которое будет использоваться в период без навигации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

В 2023 году планируется завезти 32,7 тысячи тонн топлива. Из них 11,8 тысячи тонн угля и 20,9 тысячи тонн нефтепродуктов. По данным на конец августа, дизельное топливо завезено на 62 процента. Уголь и моторные масла поставлены полностью.

В Ульчский район завезут танкером 470 тонн дизельного топлива. Поставка намечена на первую декаду сентября. Это позволит завершить завоз дизельного топлива в поселения района с ограниченной транспортной доступностью. Также 700 тонн мазута поставят на котельную села имени Полины Осипенко.

- В первой половине октября при хорошей погоде планируется завершить поставку нефтепродуктов в районы на побережье Охотского моря. Завоз топлива идет по графику. Прогнозная стоимость поставляемого в навигацию 2023 года топлива составляет 2,1 миллиарда рублей. Для успешного завершения северного завоза из краевого бюджета выделено 350 миллионов рублей, - сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Северный завоз в Хабаровском крае планируется завершить до 20 октября 2023 года.

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