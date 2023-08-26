120 человек попали на первую профильную смену «Время Первых» в Хабаровском крае

На смену попали школьники, студенты техникумов и колледжей. Фото: Российское движение детей и молодежи

В детском центре «Созвездие» под Хабаровском началась профильная смена движения «Время Первых». Ее участниками стали 120 человек, которые прошли масштабный отбор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

На смену попали школьники, студенты техникумов и колледжей. Всего поступило 250 заявок, повезло только 120 счастливчикам. Во время смены они познакомятся с работой движения, опытные наставники помогут им стать лидерами для сверстников.

- В программе смены мастер-классы, обучающие курсы и интерактивные занятия, проектные сессии и встречи с интересными людьми. Также был создан профильный отряд. В него вошли активисты с опытом организаторской работы. Участники отряда будут проводить развлекательные мероприятия, - сообщили в правительстве.

Смена «Время Первых» пройдет до 30 августа.

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