Модернизация котельной продолжается в микрорайоне Красная Речка в Хабаровске

Бюджет края выделил на переоборудование котельной 80 миллионов рублей
Фото: Администрация Хабаровска
Котельная в микрорайоне Красная Речка несколько лет назад создавала больше проблем. Сюда поступала вода плохого качества, горячая была лишь в отопительный период. Ситуация изменилась с переводом объекта на природный газ.
Котельная на Мельничной улице отапливает более 90 многоквартирных домов. В зоне обслуживания также находятся три школы, два детских сада, городская поликлиника № 15, один дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Котельная работала на мазуте, именно поэтому горячая вода у жителей Красной Речки была только осенью, зимой и весной. Экологическая обстановка здесь также была не ахти. В 2008 году котельная вместе с 12 километрами тепловых сетей была передана от Краснореченской КЭЧ Минобороны в собственность города.
Бюджет края выделил на переоборудование котельной 80 миллионов рублей. Объект перевели с мазута на газ, построили здесь водовод, что улучшило качество воды.
- С переводом котельной на природный газ у жителей микрорайона Красная Речка появилась возможность круглогодично получать услугу по горячему водоснабжению, - сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Экономия расхода топлива после перевода на газ составила 60 процентов. Экологическая обстановка в районе стала заметно лучше.
На котельной продолжается замена котлов. Установлено шесть новых, еще один в процессе монтажа. Два котла планируют установить в 2024 году.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru