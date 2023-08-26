Модернизация котельной продолжается в микрорайоне Красная Речка в Хабаровске

Бюджет края выделил на переоборудование котельной 80 миллионов рублей Фото: Администрация Хабаровска

Котельная в микрорайоне Красная Речка несколько лет назад создавала больше проблем. Сюда поступала вода плохого качества, горячая была лишь в отопительный период. Ситуация изменилась с переводом объекта на природный газ.

Котельная на Мельничной улице отапливает более 90 многоквартирных домов. В зоне обслуживания также находятся три школы, два детских сада, городская поликлиника № 15, один дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Котельная работала на мазуте, именно поэтому горячая вода у жителей Красной Речки была только осенью, зимой и весной. Экологическая обстановка здесь также была не ахти. В 2008 году котельная вместе с 12 километрами тепловых сетей была передана от Краснореченской КЭЧ Минобороны в собственность города.

Бюджет края выделил на переоборудование котельной 80 миллионов рублей. Объект перевели с мазута на газ, построили здесь водовод, что улучшило качество воды.

- С переводом котельной на природный газ у жителей микрорайона Красная Речка появилась возможность круглогодично получать услугу по горячему водоснабжению, - сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Экономия расхода топлива после перевода на газ составила 60 процентов. Экологическая обстановка в районе стала заметно лучше.

На котельной продолжается замена котлов. Установлено шесть новых, еще один в процессе монтажа. Два котла планируют установить в 2024 году.

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