Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о расселении аварийного дома в Хабаровске

Дом на Белорусской, 58 был признан аварийным в 2021 году Фото: Прокуратура Хабаровского края

Жильцы аварийного дома в Хабаровске не могут добиться переселения. Двухэтажку признали подлежащей сносу еще несколько лет назад. Но люди до сих пор остаются в опасном жилье.

Дом на Белорусской, 58 был признан аварийным в 2021 году. Здание объявили непригодным для жилья. Соответственно, квартирантов должны были расселить, но пока этого не произошло.

По данному факту СКР и прокуратура проводят проверки. Заведено уголовное дело по статье «Халатность».

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления на предмет своевременности принятия мер по переселению жильцов дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Председатель СК России потребовал доклад по уголовному делу.

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