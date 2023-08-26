Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о расселении аварийного дома в Хабаровске

Дом на Белорусской, 58 был признан аварийным в 2021 году
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Жильцы аварийного дома в Хабаровске не могут добиться переселения. Двухэтажку признали подлежащей сносу еще несколько лет назад. Но люди до сих пор остаются в опасном жилье.
Дом на Белорусской, 58 был признан аварийным в 2021 году. Здание объявили непригодным для жилья. Соответственно, квартирантов должны были расселить, но пока этого не произошло.
По данному факту СКР и прокуратура проводят проверки. Заведено уголовное дело по статье «Халатность».
- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления на предмет своевременности принятия мер по переселению жильцов дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Председатель СК России потребовал доклад по уголовному делу.
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