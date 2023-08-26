Вывез на пустырь и изнасиловал: житель Магадана надругался над девушкой выбросил ее из машины

В какой-то момент парень напал на жертву, подавил ее сопротивление и изнасиловал Фото: Александр ГЛУЗ

На окраине Магадана местный житель изнасиловал девушку. 26-летний парень вывез знакомую на пустырь и там надругался. После он бросил ее и уехал.

Все происходило в ночь с 28 на 29 мая 2022 года. Пьяный магаданец с 21-летней девушкой сидели в машине в безлюдном месте около Олы. Что они там делали и как оказались - пока история умалчивает.

В какой-то момент парень напал на жертву, подавил ее сопротивление и изнасиловал. После совершенного он вытащил девушку из машины и уехал. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Как она добралась до людей и получила помощь - неизвестно.

- Уголовное дело было заведено по статье «Совершение изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера…». Приговором суда осужденному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

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