Житель ЕАО продавал лодку и лишился почти одного миллиона рублей

67-летний мужчина нарвался на мошенников, которые увели все его сбережения Фото: Анастасия Осипова

Мужчина из Биробиджана хотел быстрее продать моторную лодку, а остался почти без одного миллиона рублей. 67-летний мужчина нарвался на мошенников, которые увели все его сбережения. Когда он понял, что произошло, было уже поздно.

Пенсионер продавал лодку на сайте с объявлениями за 50 тысяч рублей. Покупатель нашелся быстро: позвонил, предложил перевести деньги. Биробиджанец согласился.

На счет мужчины поступили две суммы по 50 тысяч рублей. Покупатель сказал, что якобы по ошибке сделал вторую транзакцию и попросил вернуть деньги через специальный счет. Пенсионер снова согласился.

Биробиджанец попросил выполнить все операции внука. Парень через приложение своего банка перевел аферистам деньги. После на счет якобы стали приходить средства разными суммами. Мошенник объяснил это тем, что счета объединились.

Фейковый покупатель попросил перевести все деньги через банк на указанный им счет. Внук сделал несколько транзакций, пока банк не заблокировал операции из-за превышения лимита. Когда пенсионер зашел в «мобильный банк», опешил: сберегательные счета закрыты, со вкладов пропали 989 тысяч рублей.

- Пенсионер объяснил полицейским, что знал о такой схеме мошенничества, но потерял бдительность из-за того, что хотел быстро и выгодно продать товар. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

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