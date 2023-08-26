В Хабаровском крае и Якутии отменили режим ЧС в лесах

В Хабаровском крае и Якутии стабилизировали пожароопасную обстановку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае и Якутии стабилизировали пожароопасную обстановку. Из-за этого в регионах отменили режим ЧС в лесах межрегионального характера. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

На данный момент, по словам чиновников, пик пожароопасного сезона пройден. Главной задачей в это напряженно время было не подпустить огонь к населенным пунктам и объектам экономики. Пожары тушили свыше 1,5 тысячи человек из разных регионов страны.

Большинство пожаров бушевали на труднодоступных и удаленных территориях. В Хабаровском крае, по данным на 26 августа, зарегистрировано пять возгораний. Общая площадь - 512 гектаров.

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