Михаил Дегтярев вручил статуэтку победителю фестиваля «Рок над Амуром» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске в минувшую субботу прошел Всероссийский музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». В этом году заявки на участие подали более 300 групп, пять из них отобрало жюри. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил статуэтку победителю фестиваля – группе «Озоновый слой» из Красноярского края.

- Это уже третий «Рок над Амуром», который проводится здесь, в Хабаровске, при поддержке правительства края и наших партнеров. Очень рад, что мне выпала честь вручить статуэтку победителя группе «Озоновый слой» из Красноярского края. Этим подчеркивается, что наш фестиваль стал Всероссийским, - сказал губернатор со сцены.

На мероприятие в этом году пришли порядка 65 тысяч человек, событие проходило на площадке у арены «Ерофей». Отобранные пять рок-групп из четырех регионов выступали до 23 часов вечера. После завершения фестиваля гостей развозил общественный транспорт, работу которого специально продлили в этот день.

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