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НовостиОбщество27 августа 2023 0:40

Михаил Дегтярев вручил статуэтку победителю фестиваля «Рок над Амуром»

Награду забрала группа «Озоновый слой» из Красноярского края
Оксана ШЕМЕТОВА
Михаил Дегтярев вручил статуэтку победителю фестиваля «Рок над Амуром»

Михаил Дегтярев вручил статуэтку победителю фестиваля «Рок над Амуром»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске в минувшую субботу прошел Всероссийский музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». В этом году заявки на участие подали более 300 групп, пять из них отобрало жюри. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил статуэтку победителю фестиваля – группе «Озоновый слой» из Красноярского края.

- Это уже третий «Рок над Амуром», который проводится здесь, в Хабаровске, при поддержке правительства края и наших партнеров. Очень рад, что мне выпала честь вручить статуэтку победителя группе «Озоновый слой» из Красноярского края. Этим подчеркивается, что наш фестиваль стал Всероссийским, - сказал губернатор со сцены.

На мероприятие в этом году пришли порядка 65 тысяч человек, событие проходило на площадке у арены «Ерофей». Отобранные пять рок-групп из четырех регионов выступали до 23 часов вечера. После завершения фестиваля гостей развозил общественный транспорт, работу которого специально продлили в этот день.

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