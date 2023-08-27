Три поселковые дороги оказались подтоплены в Хабаровском крае из-за паводка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае дождевой паводок смещается по реке Уссури. Три поселковые дороги оказались из-за паводка подтопленными. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, незначительное повышение уровня воды за сутки зарегистрировали на участке от Лончаково до Новосоветского. Выше неблагоприятных отметок вода стоит у сел Лончаково и Шереметьево. В Хабаровске обстановка спокойная.

В селе Гайтер подтопило участок дороги, к утру 27 августа ведомство сообщило о подтоплении еще двух поселковых дорог – в Видном и Кедровом, Вяземского района. Центр управления в кризисных ситуациях взаимодействует с Дальневосточным УГМС и главами поселений, и следит за обстановкой.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности и предпринимать необходимые меры, чтобы сохранить свое имущество. В случае ЧС звонить на 112 или 101.

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