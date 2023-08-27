Один погиб, второй едва не задохнулся: в Хабаровском крае за ночь произошло два пожара Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Хабаровском крае за минувшую ночь произошло два пожара. В одном из них погиб молодой мужчина, 2002 года рождения. Во втором пожаре погибших нет, однако есть пострадавший – жителя Комсомольска-на-Амуре увезла скорая с отравлением угарным газом.

- В селе Пасека пожарные расчеты краевой противопожарной службы реагировали на возгорание в зимней кухне на частом подворье. В результате случившегося погиб мужчина 2002 года рождения, - сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Другой пожар произошел в Комсомольске-на-Амуре. В квартире на первом этаже пятиэтажного дома загорелись вещи. Пожарные расчеты справились с возгоранием за считанные минуты, однако один из жильцов успел надышаться дымом, его с легким отравлением отвезли в больницу.

МЧС напоминает, что установка пожарного извещателя в квартире или доме может спасти человеческие жизни.

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