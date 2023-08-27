Хабаровский край помог открыть в подшефном Дебальцево МФЦ Фото: Минстрой России

Минстрой России сообщил об открытии в подшефных городах Донбасса многофункциональных центров. Всего на сегодняшний день заработало 17 МФЦ, в том числе, в Дебальцево - городе, над которым шефствует Хабаровский край.

4 МФЦ запустили в Донецке, Зугрэсе, Иловайске и пгт Пелагеевка, в ДНР. Еще шесть в городах Красный луч, Алчевск, Луганск, Лутугино, Свердловск и Первомайск в ЛНР.

Над перечисленными населенными пунктами шефство взяли помимо Хабаровского края Москва, Вологодская, Нижегородская, Калужская, Ульяновская области, Красноярский и Приморский края, а также Республика Башкортостан. Шефы помогают восстанавливать и приводить в порядок подопечные пункты.

Центры полностью укомплектованы оргтехникой и мебелью. Курирует их работу Минэкономразвития России.

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