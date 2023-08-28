Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 28 августа

Пять человек погибли в аварии в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

Жуткое ДТП произошло в Солнечном районе на минувших выходных. Авария унесла жизни сразу пяти человек, в ней не выжил никто. В ГИБДД говорят, что грузовик ехал по трассе из Албазино в Харпичиан и перевернулся. Водитель не справился с управлением, КамАЗ перевернулся. Водитель и четверо пассажиров – сотрудники местного предприятия – погибли на месте.

Также на хабаровской трассе жители региона встретили медведя. Им даже удалось покормить хищника с рук. Кадры попали в социальные сети. На них видно, как косолапый взял еду и сразу убежал в лес. Правда, чем именно его угостили, и в каком районе точно произошла встреча, неизвестно. Между тем каждый раз специалисты просят не кормить хищников на трассе. Это может привести к опасности как для людей, так и для животных.

Кроме того, в ночь на 27 августа в регионе произошло сразу два пожара. В одном из них погиб молодой парень – ему был всего 21 год. Во втором, к счастью, все выжили, но также есть жертвы: пострадал житель Комсомольска-на-Амуре. С отравлением угарным газом его увезли в больницу.

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