Школа межэтнической журналистики пройдет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдет традиционная «школа межэтнической журналистики». Это ежегодный наставнический проект, и он объявляет набор участников. Организаторы приглашают желающих от 18 до 30 лет из любых регионов страны.

Занятия начнутся в сентябре и будут проходить бесплатно как онлайн, так и в очном формате. В этот раз будут работать региональные школы во всех федеральных округах. Они станут известны позже, после набора слушателей.

- Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном слушатели под руководством профессиональных корреспондентов получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах государственной национальной политики, научаться работать с межнациональной темой в различных форматах. В федеральном – прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

К очному федеральному модулю допустят лучших из лучших, тех, кто сможет показать себя, в том числе, и в социальных сетях. Эти занятия будут проходить в начале зимы в Москве. По окончанию каждого этапа выдается сертификат.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 15 сентября на электронную почту school@nazaccent.ru. Это должно быть мотивационное письмо, а потом - пройти собеседование – очное или онлайн. Желательное условие – обучение в профильных вузах (специальности «журналистика», «этнология», «культурология» и смежные сферы), журналистский или блогерский опыт.

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