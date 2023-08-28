Шесть медалей получили на чемпионате России боксеры Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончился чемпионат России по мужскому боксу. Он прошел уже в 32 раз. Мероприятие организовали в «Платинум Арене». Больше 320 спортсменов из 58 регионов страны боролись в 13 весовых категориях. В итоге, хабаровские боксеры завоевали шесть медалей и выиграли в командном зачете, обогнав двукратного победителя.

- Благодарю Федерацию бокса России за оказанное доверие. Это уже третий Чемпионат России, который проходит в Хабаровске. Впервые такая честь выпала нам почти 60 лет назад – накануне 18 Олимпийских Игр 1964 года в Токио. В тех соревнованиях честь региона отстаивали Петр Чединовских и Григорий Ельник. И второй раз сильнейшие боксеры приехали к нам ровно десять лет назад, в 2013 году. Это не только большая честь для нас, но и доказательство того, что мы – спортивная столица на Востоке страны, – сказал губернатор региона Михаил Дегтярев.

В командном зачете хабаровские спортсмены набрали 32 очка, сдвинув на второе место Санкт-Петербург, которые побеждали два года подряд. На этот раз им не хватило половины балла. Третье место заняли москвичи с 24,5 балла.

Чемпионом России в весе до 71 килограмма стал Андрей Замковой – житель Хабаровска, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Он взял реванш ща проигрыш в финале международного турнира памяти Константина Короткова у хабаровчанина Ивана Ступина.

Спортсмен вспоминает: противник в этот раз поменял тактику, и пришлось перестраиваться. Но поддержка болельщиков неплохо помогла, даже мурашки по коже пошли. Каждый раз, когда останавливался, слышал крики с трибун, и вновь хотел рваться в бой. Андрей выиграл чемпионат страны уже в восьмой раз, пока таких результатов нет ни у кого.

Серебряные медали получили хабаровчане Дмитрий Карманов в категории до 80 килограммов и Никита Косман в весе до 60 килограммов. А бронзу получили спортсмены Руслан Трушников и Руслан Белоусов.

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