Два самолета экстренно сели в Хабаровском крае из-за поломки на выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экстренную посадку совершили два самолета в Хабаровском крае. Например, борт «Хабаровских авиалиния» выполнял рейс из региональной столицы в Охотск. Правда, долететь до точки Б он не смог, пришлось совершить экстренную посадку.

Происшествие случилось еще 26 августа примерно в 13:15. Самолет АН-24 вылетел из аэропорта, и все шло благополучно, пока в какой-то момент у него не перестал работать указатель скорости.

Капитан тут же сообщил об этом диспетчеру и принял решение экстренно приземлиться в Николаевске-на-Амуре. Посадка в городе прошла в 13:35 совершенно успешно. О пострадавших не сообщается.

Второе происшествие произошло 27 августа в 09:49 в Николаевске-на-Амуре. После выруливания со стоянки капитан запросил обратную посадку: не запускалась третья вспомогательная силовая установка. Самолет «Хабаровских авиалиний» планировал также лететь в Охотск.

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