На ремонт Хабаровской ТЭЦ-1 направлено более 1,5 миллиардов рублей

Фото: АО «ДГК»

Энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) продолжают подготовку оборудования к осенне-зимнему периоду.

В 2023 году на электростанции проводят капремонты восьми паровых котлоагрегатов, трех турбоагрегатов и одного генератора. Также пройдет плановое обслуживание шести котлов и четырех турбин.

Сейчас завершен капитальный ремонт турбоагрегата № 8, произведен текущий ремонт котлоагрегатов № 11 и турбин № 1 и 6. Продолжаются работы на котлах № 1, 3, 6, 8, 14, 16.

Помимо этого, на техобслуживании находятся 4 котла и 3 турбины. Также производится замена элементов на главном паровом коллекторе между задвижками № 64-74. Выполняется ремонт водооросительной системы и восстановление обшивки градирни № 5.

- Все ремонты основного и вспомогательного оборудования важны, ведь каждая единица в период осенне-зимнего периода обеспечивает надежную работу станции, - подчеркнул заместитель главного инженера ХТЭЦ-1 Дмитрий Перфильев.

Всего на подготовку станции к зиме в этом году направлено более 1,5 миллиардов рублей. К работам привлечено более 250 человек собственного персонала и сотрудников подрядных организаций.