Известные спортсмены Хабаровского края возложили цветы к Вечному огню Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. Мероприятие приурочили ко дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Эту дату в России отметят уже в предстоящее воскресенье, 3 сентября. с тех пор прошло 78 лет. Дань уважения отдали и известные спортсмены региона.

В мероприятии приняли участие представители правительства региона и администрации Хабаровска, олимпийские чемпионы, представители федерации бокса России, чемпионы Европы и мира по боксу, судьи и тренеры.

Церемония прошла, чтобы напомнить о важности сохранения памяти о подвигах наших предков и передать ее подрастающему поколению. Участники отметили, что Герои всегда будут жить в сердцах хабаровчан. Они пообещали работать над тем, чтобы сохранить информацию о них на долгие годы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.