Нарушил правила и пострадал: мужчину сбили на Владивостокском шоссе

Пешехода сбили в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Минувшим вечером в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Уже в темное время суток в городе сбили пешехода.

В какое именно время произошла авария, не сообщается. Известно, что пострадал 37-летний человек.

- Водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail по Владивостокскому шоссе со стороны переулка Кустарного в сторону улицы Первостроителей, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Пешеход получил травмы. Об их характере ничего не сообщается, как и о состоянии мужчины.

Жителей города в Госавтоинспекции просят быть внимательней и соблюдать правила дорожного движения, не нарушать их, ведь это может привести к плачевным последствиям. Порой авария может стать причиной не просто синяков и ссадин, а гибели людей.

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