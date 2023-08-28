Без горячей воды в сентябре останутся жители Хабаровска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Хабаровска предупредили об очередном отключении горячей воды. Как рассказали в администрации краевой столицы, в городе с 11 по 15 сентября начнутся гидравлические испытания на ТЭЦ-1. В итоге те дома, которые находятся в зоне обслуживания этой теплоэлектростанции, останутся без теплого душа. Уведомления об ограничениях хабаровчанам уже начали поступать через портал госуслуг.

В администрации приносят жителям города извинения за доставленные неудобства. Проводимые работы необходимы, чтобы зимой отопление и горячая вода подавались бесперебойно.

«Комсомолка» уже писала, что в этот период в трубы подается вода с давлением, которое гораздо выше обычного, рабочего. Такой способ помогает найти прорехи и дефекты на теплосетях и устранить их, пока температура воздуха за окном не опустилась до минуса, и это не повлекло еще больших неудобств.

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