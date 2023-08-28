Разбился о фонарь: смертельная авария прошла в Хабаровске на выходных

Мужчина на «Хонде» насмерть влетел в фонарь в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

На выходных в Хабаровске произошло смертельное ДТП. Ночью 26 августа на Тихоокеанской улице разбился 37-летний мужчина.

Все произошло примерно в 03:20 ночи. Водитель ехал на Honda Insight Hybrid по улице Тихоокеанской со стороны Трехгорной в сторону Кирова. Около дома № 211 и произошла трагедия.

- Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и допустил выезд за пределы проезжей части справа по ходу движения транспортного средства, где допустил наезд на препятствие, а именно на световую опору, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Мужчина погиб на месте, до приезда скорой помощи. Его пассажирка того же возраста получила травмы, ее увезли в больницу. Сообщается, что женщина ехала на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем.

Мужчина водил автомобиль с 2006 года. Нарушений у него не было. Был ли он пьян, неизвестно, - из-за его гибели освидетельствование не проводили.

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