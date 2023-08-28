За паводковой обстановкой следят специалисты в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае гидрологи и специалисты МЧС следят за паводковой обстановкой. Каждый день они мониторят ситуацию на реках региона. Сейчас дождевой паводок идет по Уссури - там уровни воды находятся близко к неблагоприятным отметкам, где-то даже выше. На Амуре у Хабаровска за сутки вода поднялась, в ближайшие двое суток возможен прирост на 10-15 сантиметров.

- На сегодняшний день из-за разлива рек сохраняется вода на трех участках дорог внутри населенных пунктов: Видное и Кедрово Вяземского района, а также Гайтер Комсомольского района. Проезд по дорогам возможен. Угрозы жилым домам нет, - рассказали в ГУ МЧС России Хабаровского края.

Специалисты работают с гидрологами, налажен обмен информацией с ЕДДС и районными органами власти. Жителей региона просят соблюдать правила безопасности и принять меры, чтобы сохранить свои вещи: убрать их из подвалов и из низин.

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