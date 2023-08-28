Благоустроенную площадку торжественно открыли в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В селе Осиновая речка Хабаровского района прошел концерт. Его посвятили торжественному открытию благоустроенной площади со сценой около местного Дома культуры. Ранее заросший пустырь превратили в место отдыха по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Теперь здесь уложена брусчатка, установлены лавочки, есть освещение и парковка. Также на площади есть аллея выпускников, где ребята будут сажать деревья после окончания школы. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями здоровья, а территорию оградили габионами. На работы потратили около шести миллионов рублей.

В день открытия для сельчан провели концерт с песнями и танцами, работала ярмарка. Дети приняли участие в конкурсах.

- По госпрограмме можно провести разные работы по благоустройству: проложить современные удобные дорожки из брусчатки, установить освещение, обустроить детские и спортивные площадки. Удачный пример мы видим в Осиновой речке - здесь появилась замечательная площадь, на которой сельчане могут проводить культурно время. Уверен, на ней будет организовано еще не одно развлекательное массовое мероприятие, - отметил замминистра сельского хозяйства края Андрей Романченко.

В крае по программе работы идут с 2016 года. За это время создали около трех сотен проектов. На этот год запланировано 103 работы, 73 уже завершены. На все направят 165 миллионов рублей.

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