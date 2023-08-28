Форум «Дальневосточная Победа» проходит в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске начался форум «Дальневосточная Победа». Его торжественно открыли накануне на площадке Окружного Дома офицеров. В патриотическом мероприятии принимают участие представители администрации и правительства региона, Восточного военного округа, а также генконсул Китая в Хабаровском крае Цзян Сяоян. Форум проводится, чтобы популяризировать вклад советского народа в победу во Второй мировой войне.

- Несмотря на смену времен и поколений, 3 сентября, как и 10 лет назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой и духом, преданностью Родине, - сказал и. о. заместителя командующего войсками ВВО по военно-политической работе капитан первого ранга Юрий Вакуленко.

На форуме запланированы лекции и семинары, дискуссии и экскурсии по музеям и реке Амур. На мероприятии выступят представители федеральных органов власти и министерств, а также аппарата зампреда Правительства России Юрия Трутнева.

На набережной имени адмирала Невельского 28 августа развернут 300-метровую муаровую ленту. Принять участие в этом событии могут все желающие. Нужно прийти к центральной лестнице с Комсомольской площади к 18:30. Торжественное закрытие форума запланировано на 30 августа.

Сам форум - инициатива хабаровской молодежи. Мероприятием они хотят сохранить российскую историю и рассказать о фальсификации этих данных.

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