Выбежали 150 человек: в Хабаровске ночью вспыхнуло общежитие

150 человек эвакуировались из горящего общежития в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 28 августа в Хабаровске загорелось общежитие на улице Пушкина. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 00:13 ночи. На место выехали спасатели.

- По прибытии пожарно-спасательные подразделения установили, что причиной сильного задымления стало загорание стиральной машины в прачечной на четвертом этаже, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать огонь удалось спустя несколько минут, а полностью потушить - в 00:38. Площадь пожара составила всего три квадратных метра. В нем никто не пострадал. Из здания самостоятельно вышли 150 человек.

На месте работали 19 человек и семь единиц техники. Специалисты Госпожарнадзора работают на месте, они проведут проверку и выяснят, что стало причиной возгорания. Пока предварительных причин пожара не называют. Ущерб тоже неизвестен.

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