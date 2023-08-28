Спутал телефон с товаром: хабаровский пенсионер обокрал продавца

Пенсионер украл смартфон у продавца магазина в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице полицейским удалось раскрыть кражу мобильника. За помощью к ним обратилась продавщица - жительница Индустриального района. Она рассказала, что работает в продуктовом павильоне на Вяземской.

- Перед закрытием магазина потерпевшая решила убраться в помещении. Принадлежащий ей смартфон оставила недалеко от прилавка. В это время в павильон зашел мужчина, который стал выбирать товар. Расплатившись за продукты, он ушел. После этого заявительница обнаружила пропажу гаджета. Ущерб она оценила в 38 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого: 63-летнего мужчину. Раньше он закон не нарушал. Телефон нашли у него дома во время обыска, после окончания расследования его вернут хозяйке.

На пенсионера завели дело по статье «Кража», ему грозит пять лет колонии.

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