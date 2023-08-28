В одну реку дважды войдешь: биробиджанка несколько раз поверила мошенникам

Жительница Биробиджана дважды поверила мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Биробиджане ищут мошенников, которые обманули 35-летнюю жительницу города. Она попалась на уловки аферистов два раза.

Полицейским женщина рассказала, что хотела арендовать квартиру во Владивостоке на пять дней. Нашла объявление на популярном сайте, которое ей приглянулось, подобрала подходящий вариант, написала хозяину.

- Во время разговора мужчина сообщил, что квартира свободна, и потребовал внести предоплату в 3700 рублей. Потерпевшая согласилась и перевела нужную сумму на указанную банковскую карту. После этого злоумышленник сообщил женщине адрес сдаваемой квартиры, однако, приехав в столицу Приморья, потерпевшая в квартиру не попала и не дозвонилась до арендодателя, - рассказали в УМВД России по Биробиджану.

Тогда биробиджанка попыталась снять другое жилье. Она зашла на тот же сайт и нашла там другое предложение. Другой арендодатель попросил предоплату уже в шесть тысяч рублей, чтобы забронировать жилье. Мужчина сообщил дату заселения, а потом заявил, что у него форс-мажор. Женщина попросила вернуть деньги, но телефон оказался заблокирован, а объявление удалено.

Биробиджанка обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка.

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