Ливни снова обрушатся на Хабаровский край

Дожди и ливни пройдут в Хабаровском крае 30-31 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Последние два дня пройдут под дождями, местами сильными. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России по региону.

Сильные дожди и очень сильные ливни ударят по краю 30 числа. Непогода будет бушевать на юге региона. Особенно не повезет Бикинскому, Вяземскому, имени Лазо районам.

31 августа непогода уйдет на восток края. Здесь осадки ожидаются в имени Лазо, Советско-Гаванском и Ванинском районах. Дожди и ливни будут сопровождаться ветром 15-20 метров в секунду.

Подробный прогноз в Хабаровском крае на неделю можно узнать, перейдя по ссылке.

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